شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اعتماد بحيرة الأصفر «محمية طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الخالدي أن اشتراطات التحويل، أولها التحويل إلى محمية، وتنظيم آلية الدخول والخروج من البحيرة بعد التسوير، والعمل على حماية المياه الواردة إليها، والتأكد من عدم تلوثها.
وقال الخالدي: إن المؤسسة نفذت أعمال الردم والتسوية والتمهيد في طريق «مسار» المؤدي إلى البحيرة بإمكانات ومعدات المؤسسة الذاتية بطول 20كم، وتعمل المؤسسة على متابعة تمهيده قبل موسم الشتاء من كل عام، وذلك خدمة للمتنزهين ومرتادي البحيرة.
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