شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اعتماد بحيرة الأصفر «محمية طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

صدر قرار وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أمس بتحويل بحيرة الأصفر الواقعة بمحافظة الأحساء إلى محمية طبيعية. وقال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري سلطان الخالدي: إن جهات الاختصاص في المؤسسة العامة للري قامت مسبقا بمخاطبة وكالة البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحويل بحيرة الأصفر «الواقعة شرق مدينة الهفوف» إلى محمية بيئية للحفاظ عليها، وتم رفع ملف طلب التحويل المرفوع إلى وكالة البيئة في الوزارة، واشتمل على الرفع المساحي للبحيرة والمنطقة المحيطة فيها، موضحا «حدود البحيرة في أقصى تمدد لها في أوقات الأمطار»، وتم صدور الموافقة على هذا الطلب.

وأوضح الخالدي أن اشتراطات التحويل، أولها التحويل إلى محمية، وتنظيم آلية الدخول والخروج من البحيرة بعد التسوير، والعمل على حماية المياه الواردة إليها، والتأكد من عدم تلوثها.

وقال الخالدي: إن المؤسسة نفذت أعمال الردم والتسوية والتمهيد في طريق «مسار» المؤدي إلى البحيرة بإمكانات ومعدات المؤسسة الذاتية بطول 20كم، وتعمل المؤسسة على متابعة تمهيده قبل موسم الشتاء من كل عام، وذلك خدمة للمتنزهين ومرتادي البحيرة.