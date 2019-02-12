شكرا لقرائتكم خبر عن وفد متقاعدي جازان والشرقية يزور تعليم الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ورحب بالغنيم بالحضور وشكرهم على هذه المبادرة بالتعرف على منطقة الأحساء، وكذلك عن الشراكة المهمة مع جمعية المتقاعدين. وتحدث مدير العلاقات العامة ماجد العصيل عن تلك الشراكة والتعاون المثمر بين الجمعية وتعليم الأحساء في تسخير جميع الإمكانات ومرافقها وأندية الأحياء للاستفادة. بعدها شكر ممثل الوفد إدارة التعليم بالأحساء وعلى رأسها المديرالعام وجميع العاملين بالميدان التعليمي والتربوي، وضم الوفد 40 عضوا من جمعية المتقاعدين بجازان والشرقية.
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