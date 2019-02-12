شكرا لقرائتكم جائزة النويصر السنوية تكرم 20 متفوقًا في الخبراء للعام الـ10 على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

أقامت ثانوية الخبراء التابعة لمنطقة القصيم، حفل توزيع جائزة المهندس الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر للتفوق العلمي السنوية، تحت رعاية رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز الحديثي، وبحضور مدير مكتب التعليم في محافظة رياض الخبراء علي الحبيب، ورئيس بلدية الخبراء الدكتور فهد الجلعود، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

وقدّم الطالب سعود بن مشعان الحربي، كلمة نيابة عن زملائه المتفوّقين ثمّن هذا التكريم، وشكر راعي الجائزة، كما أوضح قائد المدرسة فائز بن سليمان الفائز في كلمته أن اهتمام أبناء هذا الوطن بتكريم المتميزين في العلم والدراسة ممثلة بالجائزة السنوية التي يقدمها الدكتور عبدالعزيز النويصر، يعكس حرص قيادة المملكة على دفع عجلة النهوض بالعلم، وتكريم المميزين في التعليم للمساهمة في بناء وطنهم.

وتضمن برنامج الحفل عرضًا قدّمه رائد النشاط بالمدرسة عبدالعزيز العزاز، بيّن خلاله تأثير الجائزة إيجابيًّا في سلوك الطلاب وعطائهم الدراسي وزيادة تحصيلهم العلمي، ثم جرى تكريم عشرين طالبًا متفوقًا بدرع تكريمي، وجائزة قيمة لكل طالب.

يذكر أن جائزة الدكتور عبدالعزيز النويصر السنوية للتفوق العلمي تبلغ عامها العاشر محققة نتائج إيجابية تمثلت في رفع مستوى التحصيل العلمي والإنتاجية لدى الطلاب، وساهمت عبر أعوامها الماضية في نشر ثقافة العطاء في أوساط رجال الأعمال وأولياء الأمور كنموذج يحتذى بها، كما أثمرت في خلق التنافس بين الفئة المستهدفة، والمشاركة في بناء الشخصية تربويًّا ومعرفيًّا.

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