شكرا لقرائتكم الغبار يضرب الرياض حتى الـ10 صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس غير مستقر على منطقة الرياض حتى الساعة الـ10 صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت الأرصاد أن الحالة تشمل وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وهي عبارة عن نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأعلنت الأرصاد انحسار تأثير النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار عن معظم منطقة الرياض واستمرار تأثيره- بمشيئة الله- على جنوب منطقة الرياض ثم نجران وشرورة ووادي الدواسر.

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