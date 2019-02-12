شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل للأهالي: ستسمعون ما يسركم وسياسة الباب المفتوح سمة قيادات الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

بشر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أهالي حائل عن خبر تنموي مهم للمنطقة وقال: "سيسمعون مايسرهم"

وقال أمير المنطقة: أن سياسة الباب المفتوح سمة هذا الوطن وقيادته ، مضيفا في حديث لأهالي حائل مساء البارحة في قصر أجا ؛ أن هناك جهود تطويرية يلمسها الجميع في إمارة المنطقة وفي الإدارات الخدمية ومن أهالي المنطقة الأوفياء.

وأضاف : إن إمارة المنطقة ومسئوليها ماوجدوا إلا لخدمة أبناء المنطقة وتطوير وتنمية حائل ومحافظاتها ، مبدياً تفاؤله بالمستقبل.

وأشار، أن الوطن ينمو ويتقدم في مختلف المجالات وأنه آن الأوان بأن يكون تفاعل الجميع أكبر في المنطقة من مسئولين ومواطنين وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وأن نقدم حائل بالشكل الذي يليق بها عبر برامج ومبادرات وأفعال رائدة .

ونوه أمير حائل بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير مناطق المملكة ، مستشهداً بالقفزات التطويرية لآثار العلا ومواقعها السياحية .