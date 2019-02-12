شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاث 1000 طالب من العلا لدراسة الآثار والسياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

تؤسس الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشاريعها العملاقة على أرض صلبة في الاستثمار في المجتمع المحلي عبر برنامج الابتعاث الدولي للمشاركة، الذي يهدف -بحسب مسؤولين في الهيئة- إلى بناء القدرات البشرية من خلال ابتعاث شباب العلا خلال الأعوام الـ5 القادمة. وسيتوجه 1000 طالب من أبناء العلا إلى الخارج للحصول على تعليم عالمي المستوى، وللتعرف على التجارب العالمية والثقافات الجديدة.

ووفقاً لمعلومات رسمية من الهيئة (حصلت عليها "الخليج 365")، فإن إطلاق بوابة التقديم سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وستبدأ فترة التسجيل في الفترة بين 17 من الشهر الجاري وحتى 18 مارس، على أن تجرى المقابلات الشخصية بين 7 و15 من أبريل القادم.

وستكون المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث امتدادا للبرنامج الشامل الذي سيتشارك مع مجتمع العلا في بناء القدرات البشرية، من خلال تزويد شباب العلا بالتعليم ذي المستوى العالمي من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا. ويتخطى البرنامج حدود الفرص التعليمية، من خلال تشجيع الطالب على المشاركة في التبادل الثقافي الشامل، حتى يتمكنوا من العودة إلى العلا حاملين منظورات جديدة ومتنوعة، تضيف إلى المنطقة وتدعم جهود الهيئة الملكية.

ويركز برنامج الابتعاث، الذي يشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، على 3 مجالات رئيسية «السياحة والضيافة، التاريخ وعلم الآثار، والزراعة»، فيما اعتبر البرنامج 6 مجالات داعمة مقترحة وهي «الآثار، التصميم المعماري، تاريخ الفن، التخطيط البيئي، تطوير المتاحف، وإدارة المرافق والخدمات». ويشدد البرنامج على الراغبين في الانضمام إليه على ضرورة محافظة الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5، كما يتعين عليهم حضور جميع فصولهم الدراسية.

وسيتلقى الطلاب من ذوي الدرجات المنخفضة وغير المتلزمين

بالحضور 3 تحذيرات رسمية، ليُطلب منهم بعد ذلك مغادرة البرنامج.

وقبل مغادرة الطلاب المقبولين في البرنامج للابتعاث، سيتم تعليمهم الأساسيات اللغوية الخاصة باللغة الأم في بلد الابتعاث.