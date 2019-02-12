شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الـ 59 عالميا في مؤشر إنفاذ العقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تقدمت السعودية في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة عالمية، لتحتل المرتبة 59 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 83، وفق ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ويعزى التقدم ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية إلى ما أسهمت به مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، ونشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكماً تجارياً من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك تحديد موعد نظر للقضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز 3 تأجيلات. وبينت الوزارة أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث إن الدعوى التجارية تقدم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من خلال رقم جواله المسجل في نظام «أبشر»؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً في الموعد المحدد، وأتاحت تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً للمعترض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

كما جرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، التي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.

وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث افتتحت الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.

وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري الماضي 1439 اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية. وأكدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خصوصاً من دعم في الجوانب كافة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.