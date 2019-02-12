شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يمنع الاحتفاء بجولاته.. والطائف «تتزين»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمنع أي مظاهر احتفالية أو وضع شعارات ترحيبية خلال جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة للقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم وتفقده المشاريع التنموية.

وفي الوقت الذي نص توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمنع أي مظاهر احتفالية أو وضع شعارات ترحيبية خلال جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة للقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم وتفقده المشاريع التنموية، برزت في شوارع الطائف العديد من أعمال التزيين، قبل أيام من زيارته للمحافظة، التي يتوقع أن تكون الأسبوع القادم.

وعلمت "الخليج 365" أن الأمير بدر بن سلطان سيرعى حفل تخريج طلاب جامعة الطائف الدفعة الـ15 الأحد القادم بمدينة الملك فهد الرياضية.

ورصدت "الخليج 365" العديد من أعمال التزيين في شوارع الطائف، وإعادة السفلتة في شوارع بارزة، أهمها شارع الستين بالحوية المؤدي للمدينة الرياضية، موقع حفل التخريج، وعلى طريق الجنوب.

كما شملت أعمال التزيين أرصفة جسر الدلال وإبعاد الصبات الخرسانية التي ظلت تشوّه المكان منذ أكثر من عام. وشهد مدخل نفق الأمير منصور أعمال سفلتة من جهته الجنوبية، لتتوقف الحركة المرورية بشكل مؤقت بامتداد جسر الجال النازل وطريق المطار.