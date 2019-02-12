شكرا لقرائتكم خبر عن امين «التعاون الإسلامي»: الدين الصحيح لا يعرف الدمار ولا يهدم الفنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بنجاح مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي اختتم أعماله في مصر تحت عنوان «أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب». وخص بالشكر جمهورية مصر العربية التي استضافت النسخة الأولى، وثمن في بيان صحفي أمس (الإثنين) دعم المملكة. مشيراً إلى اعتزاز المنظمة بوجود مقرها في السعودية ، وأثنى على دورها في خدمة قضايا العالم الإسلامي واهتمامها بالحرمين الشريفين ووقوفها إلى جانب نصرة القضايا الإسلامية.

وشدد العثيمين على أن المهرجان أسهم في تعزيز مفهوم الوسطية ونشر الاعتدال من خلال الندوات والعروض التي قدمها، واستعرضت بعض الندوات المقامة على هامش المهرجان، قضايا مكافحة التطرف وانتشار الأفكار الخاطئة لدى الشباب، وقضية القدس التي ستبقى قضية محورية لدى المنظمة، وغيرها من الندوات المهمة. وأشاد العثيمين في الوقت نفسه بالمشاركة الشبابية طوال أيام المهرجان. وأضاف أن المهرجان فكرته جاءت انطلاقاً لملامسة هموم وآمال المسلم البسيط، ولإظهار التنوع العرقي والمذهبي الذي تزخر به المجتمعات المسلمة، وتابع أن المهرجان في نسخته الأولى، اعتمد طريقة جديدة لإيصال هدفه ورسالته الأسمى وهي مكافحة التطرف والإرهاب، والتعريف بالدين الوسطي الصحيح الذي لا يعرف القتل والدمار ولا يهدم الفنون ويحاربها، كما يروج عنه مع الأسف. مشيراً إلى أن وجود أعداد بسيطة تحمل أفكارا خاطئة وضالة لا يعني ذلك أنهم يمثلون الدين الإسلامي.

وأشاد العثيمين بتجربة ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تنفذها المملكة حالياً، والتي راعت مكانة المملكة في قلب كل مسلم على وجه الأرض، باعتبارها تضم عضوية 57 دولة، والتي تهتم بالحوار مع الآخر ومكافحة الغلو.