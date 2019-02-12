شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الطبي أولا في استفتاء «تبجيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أخفق مركز خدمات المعلمين «تبجيل» في إقناع معظم المعلمين والمعلمات بالمشاركة في استفتاء نشره في حسابه على «تويتر» أمس الأول، لمعرفة الخدمات التي يتطلعون إلى الحصول عليها، إذ شارك في الاستفتاء 1528 من أصل 720 ألف معلم ومعلمة.

وخلصت النتائج النهائية للاستفتاء إلى اختيار 68% من المصوتين خدمة التأمين الطبي، و8% خصومات على الطيران، و7% خصومات على الاتصالات، فيما اختار 17% من المصوتين الخدمات والتسهيلات الخاصة.

وكان مركز خدمات المعلمين «تبجيل» حاول ثني المعلمين والمعلمات عن تنفيذ قرار معظمهم بالإحجام عن المشاركة في الاستفتاء، واحتواء ردود فعل شريحة كبيرة من المتداخلين ممن شككوا في جدية المركز في خدمة المعلمين، واعتبروا صيغة الاستفتاء لا تعدو كونها استخفافا بالمعلم بعد طول انتظار لوعود الوزارة، إذ أكد المركز في تغريدة لاحقة أن «الاستفتاء لا يعني تأكيد أو إلغاء أي ميزة أو خدمة نسعى لتقديمها لكم، هو فقط بيانات إحصائية عامة، وكل الخدمات تستحقونها وأكثر، ولن نوفيكم حقكم».