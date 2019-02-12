«الأرصاد» تبتعث منسوبيها لدراسة الماجستير بالسويد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بدأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التي ترعاها الجامعة البحرية الدولية بالسويد، في ابتعاث منسوبي الهيئة لدراسة الماجستير في تخصص الشؤون البحرية الدولية، ضمن برنامج الهيئة المعني بتطوير قدرات منسوبيها بمختلف التخصصات البيئية والأرصادية والفنية والإدارية، ورفع مستوى أداء الهيئة في مجالاتها. ويأتي حرص الهيئة في تطوير كوادرها الوطنية في مجالي البيئة والأرصاد ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة، حيث سبق وأطلقت برامج ابتعاث عدة في التخصصات العلمية ذات العلاقة، وعقدت شراكات متعددة مع جهات أكاديمية على نحو تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة لمواكبة التطلعات المرجوة.

بدأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التي ترعاها الجامعة البحرية الدولية بالسويد، في ابتعاث منسوبي الهيئة لدراسة الماجستير في تخصص الشؤون البحرية الدولية، ضمن برنامج الهيئة المعني بتطوير قدرات منسوبيها بمختلف التخصصات البيئية والأرصادية والفنية والإدارية، ورفع مستوى أداء الهيئة في مجالاتها. ويأتي حرص الهيئة في تطوير كوادرها الوطنية في مجالي البيئة والأرصاد ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة، حيث سبق وأطلقت برامج ابتعاث عدة في التخصصات العلمية ذات العلاقة، وعقدت شراكات متعددة مع جهات أكاديمية على نحو تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة لمواكبة التطلعات المرجوة.

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