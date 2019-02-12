شكرا لقرائتكم خبر عن 9000 طالب وطالبة من 430 مدرسة في اختبارات TIMSS والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

يشارك نحو 9000 طالب وطالبة يمثلون 434 مدرسة من كافة المناطق في اختبارات TIMSS 2019، التي ستجرى لطلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في أبريل القادم.

وأوضح مدير عام إدارة الجودة وقياس الأداء الدكتور فهد السحيمي لـ«الخليج 365»، أن وزارة التعليم بدأت حملة مكثفة على كافة مستويات الوزارة وإدارات التعليم والمدارس تهدف لتهيئة الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الاختبارات نفسيا ورفع الحافز الوطني لدى الطلاب والمدارس والمجتمع لأهمية هذه الاختبارات وأثرها على عكس الواقع الحقيقي للتعليم في المملكة.

وقال الدكتور السحيمي: «إن نتائج طلاب وطالبات المملكة في اختبارات TIMSS التي أجريت في عام 2015 جاءت ضمن الدول الخمس الأقل من بين 60 دولة شاركت من مختلف دول العالم، مرجعا أسباب تدني أداء الطلاب لعدم أخذ الطلاب والميدان التربوي هذه الاختبارات بالجدية الكافية، مشيرا إلى أن 40 - 50% من الأسئلة كانت تترك بدون إجابة بالرغم من أن بعضها عبارة عن اختيارات متعددة».

وأضاف، المملكة بدأت المشاركة في اختبارات TIMSS منذ العام 2003، إلا أن نتائج أداء الطلاب والطالبات في اختبار TIMSS عام 2015 بدأت في مستوى انحداري.

وأعرب الدكتور السحيمي عن أمله في أن تكون مشاركة الطلاب والطالبات في اختبارات TIMSS 2019 أكثر إيجابية، وأن تتم الاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التعليمي والوقوف على مكامن الخلل الحقيقي.