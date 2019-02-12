شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنقذ «مهرجان الورد».. كراسة وشروط جديدة في أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

استدركت أمانة الطائف حالة الغموض والضعف الذي يواجهه مهرجان الورد، إذ أعلنت إعدادها لكراسة جديدة للشروط والمواصفات لإقامة المهرجان في نسختة الـ15 بالتنسيق مع فرع هيئة السياحة ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة. ويحتضن منتزه الردف الفعالية الرئيسية للمهرجان إلى جانب 3 مواقع للفعاليات المصاحبة بالمنطقة التاريخية ومنتزه الملك عبدالله بالنسيم وحديقة الفيصلية بالحوية.

وقدمت أمانة الطائف الدعوات للمنظمين الراغبين في إقامة المهرجان الذي ينطلق في الرابع من أبريل القادم ويستمر لمدة أسبوعين. وحثت الجهات الراغبة في تقديم العروض والعطاءات خلال الفترة المحددة وسيتم تخصيص مواقع لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي وأخرى لقطاعات حكومية.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، أن الأمانة لن تدخر وسعاً لإنجاح المهرجان الذي يعد من أهم الفعاليات السياحية بالمنطقة، ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي، وستتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين للارتقاء بالمهرجان وتطوير فعالياته بما يتناسب ومكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة وعريقة.

يشار إلى أن التوسع في مهرجان الورد الطائفي في دورته الجديدة جاء بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية، وانعكاسه الإيجابي على الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة. وكانت "الخليج 365" تابعت في تقارير عدة المصير الغامض للمهرجان وتعثر سياحة الطائف في إدارته وتنظيمه بدءا من الإعلان عن مناقصة وكراسات شروط اتضح عدم جدواها وضعفها.