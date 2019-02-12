شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: عضوية اللجان ليست للوجاهة الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن العضوية للجمعيات واللجان الاجتماعية ليست للوجاهة الاجتماعية بل للعمل الفعلي والإبداع المتواصل والمساهمة في تطوير قدرات المؤسسات بما يعود على المستفيدين من خدماتها. وشدد خلال استقباله في مكتبه بالإمارة ببريدة أمس رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الخبراء خالد القريشي، وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام عليه، على أهمية دور لجان التنمية في تعزيز برامجها وتضافر الجهود في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع، حاثاً على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما يخدم شرائح المجتمع كافة.

واستمع أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء لنبذة عن أعمال اللجنة والأنشطة التي قامت بها. حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، ورئيس مركز الخبراء عبدالعزيز الحديثي.