أمير الجوف: برامج فنية لاستقطاب المواهب الشابة

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) طالب أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتنفيذ المزيد من البرامج الهادفة واستقطاب المواهب الشابة، مستعرضاً الأنشطة والفعاليات المعتمدة في خطة فرع الجمعية العربية طالب أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتنفيذ المزيد من البرامج الهادفة واستقطاب المواهب الشابة، مستعرضاً الأنشطة والفعاليات المعتمدة في خطة فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في المنطقة للعام الحالي. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس خالد بن عبدالرحمن العيسى، ‏بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف. وتسلم خلال اللقاء نسخة من كتاب مصور عن منطقة الجوف من قبل رئيس قسم التصوير بالجمعية أحمد بن عقيل الجروان. وفي السياق، استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة أمس حسن بن حامد المفرّح بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الجوف.



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