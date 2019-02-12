شكرا لقرائتكم خبر عن سراة عبيدة: انطلاق ملتقى الإشراف التربوي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (سراة عبيدة)okaz- يطلق محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد جزوا اليوم (الثلاثاء) فعاليات ملتقى الإشراف التربوي الخامس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، بنات)، برعاية إعلامية من "الخليج 365"، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر يومين. ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة لتقديم ما لديهم من خبرات حول «التحصيل الدراسي.. تحديات وتطلعات»، منهم مدير عام تعليم منطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، وأستاذ أصول التربية الإسلامية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور خليل الحدري، وأستاذ الكيمياء العضوية المشارك بجامعة طيبة الدكتور شائع آل راقع، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. ويناقش الملتقى دور قادة العمل التربوي الذي يسهم في رفع مستوى التحصيل وصناعة معلم المستقبل في ضوء أهداف التربية الإسلامية وأثرها على التحصيل الدراسي، وإستراتيجيات التدريس في القرن الـ21 وأثرها في رفع تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية، ودور التجارب العلمية في رفع مستوى التحصيل، ودور الطالب في تنمية قدراته العلمية، وتعزيز مشاركته في المسابقات الدولية.

يطلق محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد جزوا اليوم (الثلاثاء) فعاليات ملتقى الإشراف التربوي الخامس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، بنات)، برعاية إعلامية من "الخليج 365"، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر يومين. ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة لتقديم ما لديهم من خبرات حول «التحصيل الدراسي.. تحديات وتطلعات»، منهم مدير عام تعليم منطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، وأستاذ أصول التربية الإسلامية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور خليل الحدري، وأستاذ الكيمياء العضوية المشارك بجامعة طيبة الدكتور شائع آل راقع، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال الملتقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. ويناقش الملتقى دور قادة العمل التربوي الذي يسهم في رفع مستوى التحصيل وصناعة معلم المستقبل في ضوء أهداف التربية الإسلامية وأثرها على التحصيل الدراسي، وإستراتيجيات التدريس في القرن الـ21 وأثرها في رفع تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية، ودور التجارب العلمية في رفع مستوى التحصيل، ودور الطالب في تنمية قدراته العلمية، وتعزيز مشاركته في المسابقات الدولية.

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