شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 321 ألف م2 من الأراضي الحكومية في 17 موقعاً بعسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أزالت أمانة منطقة عسير إحداثات وتعديات على أراضٍ حكومية تقع على مساحة 321 ألف مت رمربع، وذلك في 17 موقعا. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إحصاء أعمال إزالة التعديات يشمل الأمانة وعددا من البلديات التابعة لها، إذ قدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 321.018 ألف متر مربع، وكانت عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية وعدد كبير من الأسلاك الشائكة، مؤكدا استمرار الأعمال الرقابية على الأراضي وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تعمل الأمانة وبلدياتها على إعداد الرفوعات المساحية للمواقع التي تمت إزالتها، لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلا.

أزالت أمانة منطقة عسير إحداثات وتعديات على أراضٍ حكومية تقع على مساحة 321 ألف مت رمربع، وذلك في 17 موقعا. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إحصاء أعمال إزالة التعديات يشمل الأمانة وعددا من البلديات التابعة لها، إذ قدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 321.018 ألف متر مربع، وكانت عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية وعدد كبير من الأسلاك الشائكة، مؤكدا استمرار الأعمال الرقابية على الأراضي وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تعمل الأمانة وبلدياتها على إعداد الرفوعات المساحية للمواقع التي تمت إزالتها، لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلا.

كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 321 ألف م2 من الأراضي الحكومية في 17 موقعاً بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.