، "مفترق طرق" يجمع النصر والأهلي .. والهلال يخشى موقعة القادسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين مثيرتين وتشكلان مفترق طرق بالنسبة للقاء جدة.



الهلال - القادسية

على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يحل القادسية ضيفًا مزعجًا على نظيره الهلال عند الساعة 6:25 مساء.

الهلال يخوض هذا اللقاء وهو متصدر الدوري وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر ويسعى لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط في حال خطف الثلاث نقاط متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

في المقابل يسعى القادسية إلى تخطي المركز العاشر ولو بخطف نقطة من فم الهلال بالتعادل الإيجابي.



الأهلي - النصر

في مواجهة عنوانها (قمة الجولة) يلتقي الأهلي وضيفه النصر على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ( الجوهرة المشعة)

الأهلي يأمل في خطف النقاط الثلاث حتى يبقى في الواجهة والزحف قدمًا نحو الصدارة ويعول كثيرًا على الثنائي الهداف ( عمر السومة وتفاريس) في خط المقدمة.

في الجانب الآخر يأمل النصر العودة للرياض مضيفًا النقاط الثلاث إلى رصيده ومواصلة تقليص الفارق النقطي مع المتصدر الهلال.