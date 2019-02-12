، أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع إلى مطالب المواطنين الذين قدموا للسلام عليه

استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مساء أمس بصالة الاستقبال الكبرى بقصره بمدينة سكاكا، جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على الأمير فيصل بن نواف في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل أمير الجوف رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة أمير الجوف، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فيصل.

حضر الاستقبال مدير جامعة الجوف، ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز.

