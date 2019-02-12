، مستشار الأمن القومي الأمريكي: ثورة إيران تعني 40 عامًا من الفشل ،

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اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم الثورة في إيران كانت "أربعين عامًا من الفشل"، حسب العربية.
وفي التفاصيل، كتب بولتون في تغريدة تعليقًا على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الثورة "لقد مر 40 عامًا من الفشل". وأضاف أن "الأمر يعود إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وتأتي تصريحات بولتون متزامنة مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي بدأت في وسط أوروبا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة التي تضر باستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وكان رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، التي كانت تحكم إيران قبل الثورة، قد دعا، الأحد، إلى عصيان مدني بغية إسقاط النظام الإيراني.
وعبّر بهلوي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قناعته بأن العصيان المدني يعد خطوة أولى على طريق إعادة إعمار شامل بعد مرحلة الإطاحة بحكم نظام ولاية الفقيه.
واختتم "بهلوي" المقيم بالولايات المتحدة منذ خروجه من إيران نهاية سبعينيات القرن الماضي قوله من خلال تغريداته على تويتر : إن احتجاجات يناير عام 2018 كانت صحوة وطنية في البلاد، داعيًا في الوقت ذاته إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد، مؤكدًا وقوفه إلى جانب مطالب الإيرانيين حتى بناء إيران مرة أخرى.
مستشار الأمن القومي الأمريكي: ثورة إيران تعني 40 عامًا من الفشلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم الثورة في إيران كانت "أربعين عامًا من الفشل"، حسب العربية.
وفي التفاصيل، كتب بولتون في تغريدة تعليقًا على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الثورة "لقد مر 40 عامًا من الفشل". وأضاف أن "الأمر يعود إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وتأتي تصريحات بولتون متزامنة مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي بدأت في وسط أوروبا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة التي تضر باستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وكان رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، التي كانت تحكم إيران قبل الثورة، قد دعا، الأحد، إلى عصيان مدني بغية إسقاط النظام الإيراني.
وعبّر بهلوي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قناعته بأن العصيان المدني يعد خطوة أولى على طريق إعادة إعمار شامل بعد مرحلة الإطاحة بحكم نظام ولاية الفقيه.
واختتم "بهلوي" المقيم بالولايات المتحدة منذ خروجه من إيران نهاية سبعينيات القرن الماضي قوله من خلال تغريداته على تويتر : إن احتجاجات يناير عام 2018 كانت صحوة وطنية في البلاد، داعيًا في الوقت ذاته إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد، مؤكدًا وقوفه إلى جانب مطالب الإيرانيين حتى بناء إيران مرة أخرى.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
01:21 AM
طالب النظام بتغير سلوكه لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم الثورة في إيران كانت "أربعين عامًا من الفشل"، حسب العربية.
وفي التفاصيل، كتب بولتون في تغريدة تعليقًا على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الثورة "لقد مر 40 عامًا من الفشل". وأضاف أن "الأمر يعود إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وتأتي تصريحات بولتون متزامنة مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي بدأت في وسط أوروبا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة التي تضر باستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وكان رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، التي كانت تحكم إيران قبل الثورة، قد دعا، الأحد، إلى عصيان مدني بغية إسقاط النظام الإيراني.
وعبّر بهلوي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قناعته بأن العصيان المدني يعد خطوة أولى على طريق إعادة إعمار شامل بعد مرحلة الإطاحة بحكم نظام ولاية الفقيه.
واختتم "بهلوي" المقيم بالولايات المتحدة منذ خروجه من إيران نهاية سبعينيات القرن الماضي قوله من خلال تغريداته على تويتر : إن احتجاجات يناير عام 2018 كانت صحوة وطنية في البلاد، داعيًا في الوقت ذاته إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد، مؤكدًا وقوفه إلى جانب مطالب الإيرانيين حتى بناء إيران مرة أخرى.
، مستشار الأمن القومي الأمريكي: ثورة إيران تعني 40 عامًا من الفشل ،
المصدر : الخليج 365
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