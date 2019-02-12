محمد بن مسعود - الدمام - أمين عسير يكرّم رئيس بلدية الفرشة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12 كرّم أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، رئيس بلدية الفرشة، المهندس نايف الغامدي، نظير ما بذلته البلدية من جهود في مساندة ودعم الفوج الأمني الثاني، في عسير. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 12:33 AM كرّم أمين عسير، الدكتور وليد الحميدي، رئيس بلدية الفرشة، المهندس نايف الغامدي، نظير ما بذلته البلدية من جهود في مساندة ودعم الفوج الأمني الثاني، في عسير. ، أمين عسير يكرّم رئيس بلدية الفرشة ،

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