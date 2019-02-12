، أمير الكويت يعبِّر عن عمق العلاقة والروابط الأخوية مع السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أبناء وأحفاد الملك فهد بمناسبة افتتاح معرض "روح القيادة"

بمناسبة افتتاح معرض "الفهد روح القيادة" استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أبناء وأحفاد الملك فهد بن عبدالعزيز، وعلى رأسهم الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن فهد، وعدد من الأمراء.

وقد عبَّر أمير الكويت خلال اللقاء عن عمق العلاقة والروابط الأخوية.

وقال ‏الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: الملك فهد رجل لن ننساه.. وهو صاحب فضل كبير على الكويت.

ومن ناحية أخرى، شهد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي توافد عدد كبير من الحضور في اليوم الأول من معرض وفعاليات "الفهد روح القيادة".

وكان معرض الــفــهد قد افتُتح أمس بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (مركز المؤتمرات) بدولة الكويت، وهو النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد.. روح القيادة)، وأوبريت (أخوة راسخة)، برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.