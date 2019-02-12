محمد بن مسعود - الدمام - تشمل وادي الدواسر والسليل.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة الرياض. وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" إن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء. "الأرصاد" تنبِّه الرياض برياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة الرياض. وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" إن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 12:12 AM تشمل وادي الدواسر والسليل.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء تشمل وادي الدواسر والسليل.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة الرياض. وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" إن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء. ، "الأرصاد" تنبِّه الرياض برياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية ،

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