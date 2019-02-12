، محافظ صبيا يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس تعليم صبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كُرِم من خلاله أكثر من 86 طالبًا

رعى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، اليوم الاثنين، وبحضور مدير التعليم بصبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعده ربيع بن مهدي عطية، حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس تعليم صبيا للعام الدراسي الماضي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة، ألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بمحافظ صبيا والحضور، مشيرًا إلى أهمية تكريم المتميزين والمتفوقين لأنهم النواة للتقدم العلمي والحضاري لوطننا الغالي متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، مشيدًا بدور المعلمين في صناعة التفوق والتميز والإبداع، وموجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم العظيمة في تربية الناشئة من البنين والبنات.

ووجّه مدير تعليم صبيا باسمه وباسم كل منسوبي ومنسوبات "تعليم صبيا" أسمى آيات الشكر والعرفان لراعي التعليم وقائد النهضة السعودية المباركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود للعلم والتعليم في بلادنا الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظهما ذخرًا للدين وللوطن، مشيدًا بالدعم والمتابعة من قِبل أمير منطقة جازان ونائبه، وحرصهما على دعم تميز المنطقة وأبنائها وبناتها في كل المجالات.

عقب ذلك، شاهد المحافظ والحضور أوبريت "أفق العلم" من كلمات مشرف النشاط الثقافي أحمد الحجريني، وأداء عددٍ من طلاب المدارس، وحاز إعجاب الحضور.

وفي الختام وزع محافظ صبيا ومدير التعليم والمساعد الشهادات التقديرية والهدايا على الطلاب المحتفى بهم.