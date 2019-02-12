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تحقق الجهات الأمنية بمحافظة بيشة في وفاة مواطن إثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخر صباح أمس بأحد المواقع شمال بيشة.
وأكدت المصادر نشوب شجار بين شخصين بأحد المواقع شمال محافظة بيشة؛ ما تسبب في وفاة مواطن.
وقد باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعاينة الحادثة، وتحويل جثة المواطن للطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية قبضت على الطرف الآخر في المشاجرة، وتم تحويله الجهات المعنية لتولي التحقيق، والكشف عن ملابسات الجريمة.
الجهات الأمنية تحقق في وفاة شخص إثر مشاجرة مع آخر بشمال بيشةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-12
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة بيشة في وفاة مواطن إثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخر صباح أمس بأحد المواقع شمال بيشة.
وأكدت المصادر نشوب شجار بين شخصين بأحد المواقع شمال محافظة بيشة؛ ما تسبب في وفاة مواطن.
وقد باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعاينة الحادثة، وتحويل جثة المواطن للطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية قبضت على الطرف الآخر في المشاجرة، وتم تحويله الجهات المعنية لتولي التحقيق، والكشف عن ملابسات الجريمة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
12:12 AM
تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة بيشة في وفاة مواطن إثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخر صباح أمس بأحد المواقع شمال بيشة.
وأكدت المصادر نشوب شجار بين شخصين بأحد المواقع شمال محافظة بيشة؛ ما تسبب في وفاة مواطن.
وقد باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعاينة الحادثة، وتحويل جثة المواطن للطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية قبضت على الطرف الآخر في المشاجرة، وتم تحويله الجهات المعنية لتولي التحقيق، والكشف عن ملابسات الجريمة.
، الجهات الأمنية تحقق في وفاة شخص إثر مشاجرة مع آخر بشمال بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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