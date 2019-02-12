، مدير مركز "جامع الشيخ زايد الكبير" متحدثاً رئيساً في "المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير الدكتور يوسف العبيدلي، كمتحدث رئيس في المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين الذي يقام في تبوك برعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، حيث سيتحدث الدكتور العبيدلي عن تجربة خدمة الإرشاد السياحي في مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

ويعتبر جامع الشيخ زايد الكبير من أهم المعالم الحضارية في أبو ظبي حيث يحرص العديد من زوار الإمارة على زيارته، خصوصاً كبار ضيوف الدولة من ملوك ورؤساء ووزراء، لما يمثله من أهمية ثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهو رابع أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، بمساحة تبلغ 412.22 متراً مربعاً بدون البحيرات العاكسة حوله، وأحد أكبر 10 مساجد في العالم من حيث الحجم.

ويتم تنظيم المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين للمرة السادسة من قبل الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ويقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرشدين السياحيين. ويشارك هذا العام في المنتدى عدد من المتحدثين من دول عدة منها الإمارات العربية المتحدة، والأردن والبرازيل بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يحضر للمنتدى أكثر من 400 مرشد سياحي ومنظم رحلات سياحية للتعرف على مقومات السياحة في منطقة تبوك كوجهة سياحية خصوصاً بعد توجه الدولة واعتماد أربعة مشاريع كبرى في المنطقة هي نيوم، ومشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا ومشروع الديسة.