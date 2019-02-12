محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف عربات ومسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عدد من المواقع اليمنية. وشمل الفيديو رصد عمليات استهداف القناصين التابعين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران من قِبل قوات التحالف، وكذلك استهداف مجموعات مسلحة تابعة لها. شاهد.. "التحالف" ينشر عمليات استهداف لعربات ومسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية محمد المواسي الخليج 365 2019-02-12 نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف عربات ومسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عدد من المواقع اليمنية. وشمل الفيديو رصد عمليات استهداف القناصين التابعين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران من قِبل قوات التحالف، وكذلك استهداف مجموعات مسلحة تابعة لها. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 12:00 AM نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف عربات ومسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عدد من المواقع اليمنية. وشمل الفيديو رصد عمليات استهداف القناصين التابعين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران من قِبل قوات التحالف، وكذلك استهداف مجموعات مسلحة تابعة لها. ، شاهد.. "التحالف" ينشر عمليات استهداف لعربات ومسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية ،

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