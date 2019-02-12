، "مرور الجوف" يشارك في يوم اليتيم العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذ مبادرة "يتيمنا رجل أمن"

شارك رجال مرور منطقة الجوف من الضباط والأفراد في تنفيذ مبادرة "يتيمنا رجل أمن" تزامنًا مع يوم اليتيم العربي، وذلك تجسيدًا للوطنية والتواصل ومراعاة لتلك الفئة الغالية على الجميع.

وتوجّه رجال المرور إلى مدرسة عبادة بن الصامت الابتدائية في ضاحية قارا، وتم استقبالهم من مدير وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة، وتم الشرح لهم عن كيفية عمل رجال المرور، وكيفية التجهيزات بالدورية، وكيفية تمرير البلاغ والجلوس على مقاعد الدورية لتمكين أبناء الطلاب من كسر حاجز الخوف من رجال المرور، وحثهم على التقيد بالسلامة المرورية.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بتلك المبادرة، متمنين للجميع السلامة.