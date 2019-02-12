محمد بن مسعود - الدمام - تساءلت عن سبب تباين العقوبات بين اللاعبين أعلنت إدارة نادي الهلال أنها أرسلت خطاباً إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو وإيقافه مباراتين بعد طرده في مباراة الباطن. وأكدت الإدارة الهلالية على ضرورة مساواة عقوبة اللاعب بالحالات القضائية السابقة للاعبين خالفوا ذات المادة ولم يتم بحقهم أي عقوبات إضافية مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات من لاعب لآخر. إدارة الهلال تطالب الانضباط بمراجعة عقوبة "ادواردو" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11 أعلنت إدارة نادي الهلال أنها أرسلت خطاباً إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو وإيقافه مباراتين بعد طرده في مباراة الباطن. وأكدت الإدارة الهلالية على ضرورة مساواة عقوبة اللاعب بالحالات القضائية السابقة للاعبين خالفوا ذات المادة ولم يتم بحقهم أي عقوبات إضافية مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات من لاعب لآخر. 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 11:57 PM تساءلت عن سبب تباين العقوبات بين اللاعبين تساءلت عن سبب تباين العقوبات بين اللاعبين أعلنت إدارة نادي الهلال أنها أرسلت خطاباً إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو وإيقافه مباراتين بعد طرده في مباراة الباطن. وأكدت الإدارة الهلالية على ضرورة مساواة عقوبة اللاعب بالحالات القضائية السابقة للاعبين خالفوا ذات المادة ولم يتم بحقهم أي عقوبات إضافية مشددة على ضرورة تطبيق ذات العقوبات على المخالفات المرتكبة دون وجود تباين في إصدار العقوبات من لاعب لآخر. ، إدارة الهلال تطالب الانضباط بمراجعة عقوبة "ادواردو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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