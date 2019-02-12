محمد بن مسعود - الدمام - الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية اليوم في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول. وأكد حاكم مدينة إسطنبول علي يرليكايا في تصريح للصحفيين مقتل الجنود الأربعة في تحطّم المروحية، وذلك فوق مجمّع سكني في جيكميكوي شرق المدينة. وأشار حاكم إسطنبول إلى أن الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني، مفيدًا بأن حصيلة القتلى تقتصر على الجنود الأربعة.

مصرع 4 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية في إسطنبول وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-11 لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية اليوم في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول. وأكد حاكم مدينة إسطنبول علي يرليكايا في تصريح للصحفيين مقتل الجنود الأربعة في تحطّم المروحية، وذلك فوق مجمّع سكني في جيكميكوي شرق المدينة. وأشار حاكم إسطنبول إلى أن الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني، مفيدًا بأن حصيلة القتلى تقتصر على الجنود الأربعة.

11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 11:53 PM الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية اليوم في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول. وأكد حاكم مدينة إسطنبول علي يرليكايا في تصريح للصحفيين مقتل الجنود الأربعة في تحطّم المروحية، وذلك فوق مجمّع سكني في جيكميكوي شرق المدينة. وأشار حاكم إسطنبول إلى أن الحادث لم يؤدِ إلى إصابة أي مدني، مفيدًا بأن حصيلة القتلى تقتصر على الجنود الأربعة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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