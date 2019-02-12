ما الخدمات التي تقدمها “الأرصاد” بمقابل مالي؟

كشف دليل إرشادي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن 56 خدمة تقدمها بمقابل مالي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء للهيئة على ذلك قبل شهور. وأوضحت الهيئة الخدمات التي ستقدمها بمقابل مالي، ومنها الخدمات البيئية كخدمة التدقيق والتقييم البيئي والتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، والتصريح البيئي للمنشآت، والتأهيل للعمل البيئي، وتحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، وتصدير مواد، وعبور مواد ونفايات. وأضافت أن الخدمات الأرصادية بمقابل هي خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، والاستشارات والدراسات الأرصادية، وإصدار شهادة صحة بيانات، وبدل مفقود لها.

وأفادت بأن باقي الخدمات هي خدمات السجل الإلكتروني المناخي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام ، ومن 7 أيام حتى شهر، وكذا خدمات فصل مناخي، وعام ميلادي من 4 فصول مناخية، وخدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، التي تتم عليها عمليات حسابية، وتعتمد أيضا على المورد البشري. وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يصدر أيضًا خدمة بيانات رصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعيّة لعناصر الطقس الأساسية المسجلة، منها التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات رصد طبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة، وغيرها من الخدمات.