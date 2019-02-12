مصدر صحي: 62% من حالات فيروس “كورونا” مكتسبة في المنشئات الصحية

كشف مصدر صحي عن أن 80% من حالات الاصابة بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية “كورونا” بالمملكة سجلت في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض خلال الفترة من 3 -8 فبراير الجاري, وان 62% من الحالات مكتسبة في المنشئات الصحية. وقال مصدر موثوق بوزراة الصحة “فضل عدم الكشف عن هويته” أن عدد الحالات المسجلة في هذه الفترة (3-8-فبراير-2019م) بلغت 24 حالة منها 19 حالة بوداي الدواسر منها وفاة واحده, وباقي الحالات توزعت بين الرياض (حالتين) وخميس مشيط وبريدة والقريات حالة لكل منهما.

وأظهرت بيان صادر من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة “تحتفظ الرياض بنسخة منه” أن نسبة من خالطوا الابل واصيبوا بكورونا في نفس الفترة لم تتجاوز الـ 17%, في حين بلغت عدد الحالات المكتسبة في المنشئات الصحية بنحو 15 حالة, و 5 حالات مخالطة منزلية وحالة واحدة مجتمع و3 حالات اولية. وقد أعلن مركز التحكم والسيطره بوزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات جديدة في وادي الدواسر وحالة واحدة في مدينة بريدة, ليرتفع عدد الإصابات إلى نحو 31 حالة بالمستشفى و 6 حالات معزولة بالمنزل في حين غادر حالتين من مستشفى وادي الدواسر بحسب صحيفة الرياض.