‏شاهد.. رد “الجبير” على سؤال مذيعة قناة CBS: هناك حديث بأن قاتلي خاشقجي قاموا بالعملية بعلم القيادة...

حاز رد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، على سؤال لمذيعة قناة CBS الأمريكية حول قضية خاشقجي، على إعجاب وإشادة النشطاء.

قاتلي خاشقجي

وسألت المذيعة الجبير، عن مزاعم قيام قاتلي خاشقجي ، بتنفيذ جريمتهم بعلم من القيادة السعودية . ورد الجبير قائلاً مستشهداً بفضيحة صفقة الكونترا بين الولايات المتحدة وإيران: ”أوليفر كان منخرطاً في صفقة إيران “كونترا” ، وأعتقد أن رولاند ريغان يريد ذلك ، ولكن “ريغان” لم يرد ذلك أبداً ”.

سجن أبو غريب

وأضاف الجبير: ”في سجن أبو غريب كان هناك أشخاص يسيئون للسجناء ، فيما لم يكن الرئيس على علم بذلك ولا وزير الخارجية”. وتابع الجبير: “يرتكب الناس أخطاء ويتجاوزون صلاحياتهم في أوقات كثيرة”. وأكد الجبير: ”لسوء الحظ يقوم الأشخاص أحياناً بتصرفات خاطئة، ولكن نحن قمنا بالتصرف الصحيح فقد اعترفنا بأن هذا قد حدث، واعترفنا أن هؤلاء المسؤولين كانوا من الحكومة السعودية، اعترفنا بأنهم ليس لهم صلاحيات للقيام بذلك ، وسجناهم وهم رهن المحاكمة الآن”.

ظاهرة جديدة

وعلق أحد المغردين على تصريحات الجبير قائلاً: ”لو تعطي السؤال لأي واحد وتقوله خده للبيت وتعال بكرة جاوب ما راح يرد مثل هالرد أبداً نحن أمام ظاهرة جديدة اسمها عادل الجبير حضور ذهني عالي جداً ذكاء حاد سرعة بديهة هدوء كبير بصراحة عادل الجبير ثروة وطنية لأنه يمثل وزارة خارجية ووزارة إعلام بوقت واحد الله يبارك لنا فيه ويحفظه يارب”. وأضاف أخر: ”السيد عادل الجبير عقلية جبارة شخص مطلع ولديه كم هائل من المعلومات، وسعادة الرئيس سعد الحريري سبق أن ذكر أن الجبير قارئ نهم بكل المجالات وليس السياسة فقط.” وتابع آخر: ”حدثني عن الشجاعة أحدثك عن الجبير فهو أسد من عرين أسود فالملك سلمان العزم وولي العهد محمد الحزم” .