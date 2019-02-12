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شكرا لقرائتكم مصدر بوزارة المياه لـ”المواطن”: خبر إغلاق محطة تحلية الشقيق لمدة شهر كاذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
نفى مصدر مطلع بوزارة المياه، مساء أمس الاثنين، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، خبر إغلاق محطة تحلية الشقيق لمدة شهر للصيانة.
وقال المصدر: إن الخبر المتداول مختلق وغير صحيح.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرًا يزعم أن تحلية المياه تعتزم عمل صيانة سنوية لمحطة تحلية المياه بالشقيق المرحلة الثانية من 15/ 2/ 2019 إلى 15/ 3/ 2019.
وزعم الخبر المختلق أنه سوف تتوقف إمدادات المياه لمدة شهر عن عسير وجازان؛ مما يؤثر على تدفق المياه لخزانات المياه الإستراتيجية الموجودة بتلك المناطق.
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