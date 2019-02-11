‏ع / السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل جمع من أهالي المنطقة والمسؤولين



حائل 6 جمادي الثانية 1440ه الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بقصر أجا جمع من أهالي المنطقة والمسؤولين ، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ .

ونوه أمير منطقة حائل بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجهود التطويرية التي يلمسها من الجميع في إمارة المنطقة وفي الإدارات الخدمية ومن أهالي المنطقة الأوفياء ، مؤكداً سموه على سياسة الباب المفتوح التي هي سمة هذا الوطن وقيادته .

وأضاف سموه : إن إمارة المنطقة ومسئوليها ماوجدوا إلا لخدمة إبناء المنطقة وتطوير وتنمية حائل ومحافظاتها ، مبدياً تفاؤله بالمستقبل ، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة سيسمعون مايسرهم .

كما رحب سموه بوكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح إل الشيخ وقال : حائل محظوظة به وهو محظوظ بالمنطقة وأهلها الذين يعينون دوما على كل خير وعلى نماء الوطن والمنطقة ، داعيا الله بأن يوفق الجميع لكل مايحبه ويرضاه.

ثم فتح سموه باب المداخلات وناقش جملة من المواضيع التي تهم أبناء المنطقة .

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .

// انتهى //

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حائل 6 جمادي الثانية 1440ه الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بقصر أجا جمع من أهالي المنطقة والمسؤولين ، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ .ونوه أمير منطقة حائل بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لتطوير مناطق المملكة ، مستشهداً سموه بالقفزات التطويرية لآثار العلا ومواقعها السياحية . وقال سموه : أن الوطن ينمو ويتقدم في مختلف المجالات وإنه آن الأوان بأن يكون تفاعل الجميع أكبر في المنطقة من مسئولين ومواطنين وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وأن نقدم حائل بالشكل الذي يليق بها عبر برامج ومبادرات وافعال رائدة .ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجهود التطويرية التي يلمسها من الجميع في إمارة المنطقة وفي الإدارات الخدمية ومن أهالي المنطقة الأوفياء ، مؤكداً سموه على سياسة الباب المفتوح التي هي سمة هذا الوطن وقيادته .وأضاف سموه : إن إمارة المنطقة ومسئوليها ماوجدوا إلا لخدمة إبناء المنطقة وتطوير وتنمية حائل ومحافظاتها ، مبدياً تفاؤله بالمستقبل ، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة سيسمعون مايسرهم .كما رحب سموه بوكيل الإمارة المكلف عادل بن صالح إل الشيخ وقال : حائل محظوظة به وهو محظوظ بالمنطقة وأهلها الذين يعينون دوما على كل خير وعلى نماء الوطن والمنطقة ، داعيا الله بأن يوفق الجميع لكل مايحبه ويرضاه.ثم فتح سموه باب المداخلات وناقش جملة من المواضيع التي تهم أبناء المنطقة .حضر اللقاء مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .// انتهى //00:43ت م0301

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