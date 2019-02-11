السعودية اليوم / بلدية المجاردة تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية



محايل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية المجاردة اليوم جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمشاغل النسائية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ثلاثة محلات تجارية، ومصادرة أكثر من 400 نوع من أدوات التجميل، وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

23:48ت م

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محايل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية المجاردة اليوم جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمشاغل النسائية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ثلاثة محلات تجارية، ومصادرة أكثر من 400 نوع من أدوات التجميل، وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //23:48ت م0298

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