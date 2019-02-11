السعودية | قياس وهيئة المهندسين يناقشان سير مشروع اختبار رتبة المهندس المحترف

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 مساءً, 11 فبراير 2019 م

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استقبل سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، أمس , الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين م. فرحان الشمري والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سير مشروع اختبارات رتبة المهندس المحترف من قبل المركز الوطني للقياس التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتضمن المشروع إعداد مقاييس واختبارات لـ 10 تخصصات هندسية، بهدف تفعيل التدرج والرتب المهنية للمهندسين.

ويأتي إعداد المقاييس والاختبارات المهنية امتدادًا للدور الذي يقوم به قياس في العديد من المجالات، وذلك تعزيزًا للمعايير المهنية وتطبيقها.

يذكر أن مركز “قياس ” والهيئة السعودية للمهندسين وقعا مذكرة تفاهم في وقت سابق، لإعداد اختبارات رخصة المهندس المحترف، ولبناء وإعداد المقاييس والاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين لرتبة مهندس محترف لبعض التخصصات الهندسية، كما شملت الاتفاقية، الإعداد لاختبار المهندس المحترف الذي يأتي ضمن الرقي بالمهنة ووضع معايير الاختبارات والرتب المهنية كأحد المهام المنوطة بالهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى بناء وإعداد المقاييس والاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين لرتبة مهندس محترف للتخصصات الهندسية وهي ( الهندسة الإنشائية، الهندسة الجيوتكنيكية، هندسة النقل، هندسة الموارد المائية والهندسة البيئية، هندسة القوى، هندسة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، هندسة أنظمة الحراريات والموائع، الهندسة الكيميائية، العمارة، هندسة الحماية من الحريق ).