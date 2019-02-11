شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار النعيرية تغلق الطرق والحافلات تعلق بالمياه والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي أمطار غزيرة على محافظة النعيرية وما جاورها من مراكز وهجر، وأغلقت هذه الأمطار طريق الملك عبدالعزيز العام، بعد أن كونت تجمعات مياه كبيرة في الموقع دعت إلى إغلاق الطريق وتحويل مسار الحركة المرورية إلى شوارع أخرى، وكثفت بلدية المحافظة مجهوداتها عبر فرقها الميدانية لسحب هذه المياه من الموقع ومن مواقع منخفضة أخرى في بعض الشوارع والأحياء، وبلغ معدل هطول الأمطار على محافظة النعيرية من الساعة 6 مساء يوم الأحد إلى الساعة 12 ظهر يوم أمس الإثنين 10ملم/س، كما بلغت كمية الأمطار التي تم نزحها 6.660.000م3 تقريبا من عدد 5 مواقع، وبلغ عدد محطات تصريف مياه الأمطار التابعة للبلدية 9 محطات، فيما بلغ عدد المعدات المشاركة بخطة الأمطار 21 معدة.

مصيدة الطين

في حين علقت حافلة مدرسية في الطين أثناء نقلها للطلاب، كما علقت حافلة أخرى بعد أن أوصلت الطالبات إلى إحدى المدارس، حيث لا تزال بعض شوارع حي الخليج ممهدة وفي انتظار السفلتة، ما يحولها عند هطول الأمطار إلى أوحال من الطين يصعب استخدامها وتكون مصيدة للسيارات والحافلات، في حين يعاني بعض الأهالي في هذه الأحياء عند هطول الأمطار من الوصول إلى منازلهم بسهولة ويواجهون صعوبة في ذلك، مطالبين البلدية بسرعة استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة التي تعمل عليها البلدية حاليا في بعض الشوارع والأحياء.

عدم التعليق

وكان أولياء أمور قد طالبوا بتعليق الدراسة يوم أمس الاثنين على خلفية التنبيهات التي أصدرتها هيئة الأرصاد والدفاع المدني حفاظا على سلامة أبنائهم، إلا أن ذلك لم يتم واستمرت الدراسة يوم أمس دون تعليق، باستثناء بعض المدارس التي أعلنت تعليقها للدراسة كالمتوسطة الثالثة للبنات ومجمع مليجة التعليمي، في الوقت الذي يواجه فيه معلمو ومعلمات المدارس القادمون من محافظات الشرقية كالدمام وما حولها بشكل يومي، أخطارا محتملة من وقوع حوادث الطرق جراء هطول الأمطار بغزارة وانعدام الرؤية الأفقية وعبور الشاحنات، في الوقت الذي تعاني فيه الطرق من وجود حفريات تسهل من انحراف المركبات عند امتلائها بمياه الأمطار.

أعلى كمية أمطار

كما سجلت محافظة الخفجي أعلى كمية أمطار بحسب هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إذ بلغت كمية الأمطار (25.2ملم) من الساعة الـ9 صباح يوم الأحد إلى الـ9 من صباح يوم أمس الإثنين، وتسببت هذه الأمطار في محاصرة عدد من المنازل في بعض الأحياء، وصعبت من دخول وخروج أصحابها، في الوقت الذي طالب فيه الأهالي بإيجاد حل لمعاناتهم جراء محاصرة سيول الأمطار منازلهم ما أدى إلى إعاقة حركتهم.

تنبيهات متقدمة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها أوضحت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياحا نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجبيل والدمام والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والأجزاء المجاورة.