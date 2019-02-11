شكرا لقرائتكم محمد النعامي: فن الأنمي استثمار مهمل وجماهيره متعطشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف صاحب أكبر قنوات الأنمي على اليوتيوب السعودي محمد النعامي، أن فن الأنمي مجال الاستثمار فيه واسع وكبير، ولم يجد الاهتمام الكافي في المملكة التي تثري اهتمام جماهيره وعشاقه، آملًا من رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل شيخ، الذي يقوم بجهود جبّارة، بوضع مجتمع الأنمي في إستراتيجية الترفيه، من خلال إقامة فعاليات الأنمي المختلفة، كالمعارض وغيرها، وذلك بدعم الهيئة والمستشار الذي يقوم بجهود جبارة، فجماهير هذا الفن ومبدعوه متعطشين لذلك.

وقال: إن فن الأنمي يعتبر عبر تاريخه الممتد لحوالي 120 عامًا أحد أكبر مصادر الدخل والسياحة اليابانية وتصدر في الكثير من الأحيان عناوين الأخبار العالمية، لما أنتجه مبدعوه من أعمال نافست أعمال هوليود مثل فيلم “المخطوفة” من أعمال أستوديو “غيبلي” والذي تجاوزت أرباح شباك التذاكر خاصته فيلم “تايتانك” الذي زامنه وقتها وحاز على جائزة الأوسكار، وتم إدراجه ضمن قائمة أفضل الأفلام على مر التاريخ.

وأضاف النعامي: هذا الفن استثمره اليابانيون بأفكارهم الإبداعية كثيرًا لتطوير مجتمعهم في شتى المجالات، فمن منّا لا يذكر الكابتن ماجد والذي وقتها اعتبر ترفيهًا عابرًا للأطفال في حين كان مصدر إلهام لنجوم رياضيين كثر في لعبة كرة القدم في العالم، ومن منا لا يتذكر مغامرات نيلز والذي استخدم لاحقًا كمرجع علمي ترفيهي لمعالم جغرافية، وغير ذلك من شواهد لا يسع المجال لذكرها أعطت إسهامات كثيرة وأحدثت تغيرًا إيجابيًّا لدى كثيرين.

وأكد أن فن الأنمي فرض نفسه حتى أصبح استثمارًا تتنافس عليه الشركات العالمية؛ لما يحمله من فرص جبارة من الناحية الفنية والاستثمارية وخلق فرص عمل كثيرة، ليس في اليابان فقط بل العالم أجمع، وصولًا إلى الشرق الأوسط، وأنا أتحدث هنا عن الجزيرة العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، بالرغم من أن هناك إشكالية فرضتها بعض شركات الإنتاج والدبلجة العربية التي رسخت مفهوم خاطئ عن هذا الفن بأنه موجه فقط لصغار السن، وهي معضلة أدت إلى تردد الكثير في إظهار عشقهم لفن الأنمي، وبدأ كثير ممن لا يعجبهم هذا الفن بتحوير الصورة النمطية هذه واستغلال بعض أعمال الأنمي التي تكون موجهة في الأساس لفئة سنية كبيرة بأن هذا الفن غير مناسب للمجتمع تماما ويدمر الأطفال، متجاهلين أن فن الأنمي يتحف بتصنيفات مختلقة ومتعددة مثله كالأفلام السينمائية وألعاب الفيديو، وأيضًا تفند الإحصاءات ذلك، فبحسب إحصائية مشاهدي قنوات اليوتيوب الخاصة بالأنمي فإن أعمار المتابعين تتراوح ما بين ٩ و٤٥ عامًا، والأغلبية هي لمن هم فوق 20 عامًا.

ولفت النعامي إلى أن هذا الأمر خلق دافعًا لكثير من مثقفي هذا الفن أن ينطلقوا في دعمه وإظهاره للعلن باستغلال جميع المنصات المتاحة مثل اليوتيوب، وهذا ما جعله ومجموعة “رموز الأنمي” ينشئون قناة يوتيوبية، ومن ثم متاجر الأنمي في السعودية والكويت ومن ثم مقهى الأنمي، وتنظيم المعارض المختلفة بمجهودات شخصية، مشددًا على أن كل التجارب السابقة أثبتت وجود سوق أنمي كبير جدًّا غير مستغل، وذواقه مميزون وفنانون محلون يجارون فنانين أجانب مثل الكاتب نايف الخير الله وقصته المميزة “قيود سوداء”.

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