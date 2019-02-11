شكرا لقرائتكم حصة بنت سلمان: كل منا لديه تحديات في حياته ولكن هدية القرآن تنير لنا الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزات في الدورة الثالثة والعشرين لجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، والذي أقيم بمركز جمعية الأطفال المعوقين أمس الاثنين.

وشهد الحفل حضورًا مكثفًا من أمهات أطفال الجمعية والفتيات المشاركات في هذه الدورة، واللائي يمثلن العديد من مناطق المملكة وعددًا من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعربت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة الطيبة، واصفةً جائزة تحفيظ القرآن الكريم بأنها تميزت في مضمونها وتنظيمها حتى يومنا هذا الذي يمثل احتفالًا بعامها الثالث والعشرين.

وقالت: “لقد كانت منذ نشأتها في العام 1417هـ وما زالت تحظى برعاية كريمة ودعم متواصل من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضافت في كلمة ألقتها على الحضور أن هذه الأمسية المباركة التي تفيض نورًا وهدايةً تملأ النفس البشرية بالسكينة والسلام، ويشرفني أن أكون بين هذه النخبة المتميزة من الأخوات القائمات على الإعداد والتنظيم ومع بناتي المتسابقات في الدورة الثالثة والعشرين لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأشارت الأميرة حصة بنت سلمان إلى “إننا نحمد الله أن بلادنا المباركة قامت على الكتاب والسنة، وحملت على عاتقها وعاتق أبنائها وبناتها خدمة كتاب الله نشرًا وطباعةً وتعليمًا، ورصدت الجوائز وفتحت أبواب التنافس محليًّا وعالميًّا على حفظه وتجويده وتفسيره”.

وتابعت: “نحن نرى اليوم جل المؤسسات المدنية والعامة على أرض بلادنا تساهم في مواصلة هذا النهج، ومن بينها هذه الجمعية الرائدة التي تبنت مسابقة سنوية لحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأوجه المتعددة لدورها الرئيسي”.

واستطردت: أن “عدد المشاركين في المسابقة وصل إلى 2348 مشاركًا، الأمر الذي يُوجِب عليّ أن أحمد الله تعالى على حرص وإقبال هؤلاء الأطفال على القرآن الكريم تلاوة وحفظًا وتفسيرًا، فكل منا نحن البشر لديه شيء من التحدي في حياته، ولكن هدية القرآن من رب العالمين تنير وتسهل علينا الطريق، ولذلك فإني أهنئ وأفتخر بهؤلاء الأطفال من بناتنا وأبنائنا ذوي الهمم على تنافسهم وتميزهم في مجال يعد من أسمى وأفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه، حيث لا شيء أشرف ولا أعظم من أن تكون قريبًا من كلام الله جل وعلا الذي نزل به الروح الأمين على رسولنا الكريم، وأهنئ معلماتهن ومعلميهم وأمهاتهم وآبائهم على هذا الإنجاز والتميّز، وأسأل الله أن يُمكن بناتنا وأبنائنا من أن يصبحوا سفراء لوسطية الإسلام وسماحته”.

ودعت حصة بنت سلمان المولى جلت قدرته أن يكتب أعمال هذه المسابقة في ميزان حسنات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الذي تبنى فكرة إنشائها وتكفل بها، وأيضًا في ميزان حسنات منسوبي جمعية الأطفال المعوقين وأعضاء الأمانة العامة للجائزة ولكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه المسابقة.

وأثنت على دور أمهات الأطفال ذوي الإعاقة وحرصهن على مشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة التربوية التفاعلية التي تسهم في دمجهم في المجتمع، كما وجهت تحية تقدير للمعلمات والمشرفات على تحفيظ الأطفال وتأهيلهم سواء في جمعية الأطفال المعوقين أو غيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وفي الختام توجهت بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها، بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الحفل قد بدأ بتلاوة إحدى الفائزات لآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن فعاليات الجائزة والأنشطة المصاحبة لها، ثم ألقت عضوة مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتورة ماجدة بيسار كلمة وجهت فيها رسالة شكر إلى الأطفال الذين رسموا ابتسامة أمل على وجوهنا عبر تنافسهم على حفظ كتاب الله الكريم.

وأضافت: أقول لهم شكرًا لكم لأنكم أتحتم الفرصة لنا للتعلم منكم مجددًا.

وأضافت: “وإلى الأخوات الكريمات أمهات هؤلاء الأطفال وشريكاتنا في المسيرة أقول لهن هنيئًا لكن لقد جمعتن الحسنيات الصبر والوعي والإيجابية، شكرًا لكم، أما معلمات ومعلمي هؤلاء الأطفال أقول لهم إنكم تصنعون الأمل وتسهمون في بناء إنسان.. تحية تقدير وعرفان”.

ورفعت الدكتورة ماجدة الشكر إلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز راعي هذه المسابقة ومتبني فكرتها منذ 23 عامًا، كما وجهت التحية إلى جمعية الأطفال المعوقين التي تبنت هذه المسابقة الفريدة ونظمتها بهذا التميز.

وعقب ذلك سلمت الأميرة حصة بنت سلمان الفتيات الفائزات الجوائز، وهن وفقًا لبيان الأمانة العامة:

الفرع الأول: المعوقون جسديًّا فقط.

المستوى الثاني: حفظ عشرة أجزاء متصلة.

الأول: سارة عبداالله محمد عبدالرحيم حسن ​​نادي دبي لأصحاب الهمم

المستوى الثالث: حفظ خمسة أجزاء متصلة.

الأول: ورده عبدالله محمد عبدالرحيم حسن​​ نادي دبي لأصحاب الهمم

المستوى الرابع: حفظ جزء واحد متصل.

الأول: أريام سالم محمد الحارثي مركز جمعية الأطفال المعوقين جنوب الرياض

الثاني: فرح سالم جميعان الشمري ​الابتدائية 51 بنات بحفر الباطن

الثالث: تالين بندر حسن بخش مركز الملك فهد للأطفال المعوقين بالرياض

الثالث مكرر: سديم فوزي خميس الشمري مركز الملك سلمان للأطفال المعوقين بحائل

الفرع الثالث: المعوقون عقليًّا وجسديًّا أو عقليًّا فقط.

المستوى الثالث: حفظ 20 سورة متصلة من جزء عمّ. (من سورة التين إلى سورة الناس).

الأول: شوق إسماعيل إبراهيم محمد هتان ​مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأطفال المعوقين بجدة

الثاني: غلا رياض محمد سعيد البشري مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأطفال المعوقين بجدة

الثالث: رغد محمد فهد العلواني ​مركز جمعية الأطفال المعوقين جنوب الرياض

المستوى الرابع: حفظ 10 سور متصلة من جزء عمّ. (من سورة الفيل إلى سورة الناس).

الأول: آمنة أمين مسعد المريسي مركز رعاية الطلبة الموهوبين بالبحرين

الثاني: ريوف محمد حسن علي عسيري​ مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير

الثالث: خلود عليان محمد الخضير ​مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للأطفال المعوقين بالرياض

الثالث مكرر: ليان محمد سعد المطيري ​​الابتدائية الأولى بالعاقول

وفي ختام الحفل قدمت إحدى الطفلات المشاركات هدية تذكارية لراعية الحفل بالإنابة عن الجمعية والأمانة العامة للجائزة.

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