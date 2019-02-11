شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم بـ500 مليون دينار بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وسلطة العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وقعت في مدينة العقبة جنوبي الأردن اليوم، مذكرة تفاهم بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل سكة حديد لربط موانئ العقبة بميناء معان البري بـ٥٠٠ مليون دينار أردني.

وبموجب المذكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام بن عبد السلام عطار، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، ستقوم الشركة والسلطة باستكمال كافة الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع، قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الوطنية الأردنية، التي تعزز من قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني.

وقال عطار إن إستراتيجية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تقوم على ثلاثة محاور، تتمثل في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال دراسة المشاريع الواردة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016م، والاستثمار في مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة للاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى لتسريع وتيرة التوسع والنمو فيها.

حضر توقيع المذكرة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق ورئيس الشؤون الاقتصادية في السفارة غازي العنزي.

مما يذكر أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 إبريل 2016م، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 أغسطس 2016م.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـ90% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـ10% من رأس مال الشركة.

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