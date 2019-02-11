، تعرف على "نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية".. 8 حالات محظور القيام بها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرتكب المخالفة عرضة لـ5 عقوبات أعلنتها النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية والعقوبات التي قد تطال مرتكبيها، وتلخصت الحالات المحظور القيام بها في تلك المناطق في ثماني حالات تعرض صاحبها إلى خمس عقوبات منها الغرامة المالية والسجن وغيرها.

وتمثلت الحالات التي يحظر عملها في المناطق المحمية في صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد، وإتلاف سياج أو علامة حدودية أو لوحة إرشادية أو التعرض لها، وإتلاف النباتات أو رعيها واحتطابها، بالإضافة إلى إدخال أي جنس غريب، سواء نباتياً أم حيوانياً لتلك المناطق وترك النفايات أو المخلفات ورميها أو حرقها، والدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة.

وتأتي العقوبات لتلك المخالفات على النحو التالي: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 30 يوماً ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وتحميل المخالف كلفة إزالة المخلفات ومضاعفة الغرامة، ومدة السجن في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "أخي المواطن.. أخي المقيم.. ‏كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وعقوباتها، المقترنة بالتشديد حال مصاحبة تلك السلوكيات مقاومة قوة الحماية".