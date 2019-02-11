، رادار "طقس تبوك" دخل الخدمة.. و"الأرصاد": تم الانتهاء من أعمال الصيانة ،

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، أنه تم تشغيل رادار تبوك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والمعايرة.
جاء ذلك عقب أن واجهت الهيئة تساؤلات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي -في خبر نشرته "الخليج 365"- بسبب تعطل رادارها في منطقة تبوك منذ شهر ديسمبر من العام 2018م.
وأكدت الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمكن للجميع متابعة الرادار على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https://www.pme.gov.sa/Ar/Weather/RadarImages/TITANRadar/Pages/TABUK.aspx
وكان الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، أرجع عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ديسمبر من العام 2018م سبب العطل إلى عدم تمكُّن مهندس الشركة الصانعة من إصلاح الرادار بسبب قطعة غيار جوهرية، لا بد من إحضارها من الشركة من فنلندا.
ويتيح الرادار لهواة الطقس والمهتمين معرفة الحالة المطرية بشكل مباشر؛ إذ يقوم بالتحديث بشكل مستمر، ويمكن من خلاله معرفة الحالة الجوية وموقع هطولات الأمطار وكميتها، وإن كانت تحمل بَرَدًا، وكذلك يمكن لهواة الطقس تحذير المسافرين أو عابري الطرق من مواقع الخطورة.
رادار "طقس تبوك" دخل الخدمة.. و"الأرصاد": تم الانتهاء من أعمال الصيانةبدر الجبل الخليج 365 2019-02-11
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، أنه تم تشغيل رادار تبوك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والمعايرة.
جاء ذلك عقب أن واجهت الهيئة تساؤلات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي -في خبر نشرته "الخليج 365"- بسبب تعطل رادارها في منطقة تبوك منذ شهر ديسمبر من العام 2018م.
وأكدت الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمكن للجميع متابعة الرادار على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https://www.pme.gov.sa/Ar/Weather/RadarImages/TITANRadar/Pages/TABUK.aspx
وكان الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، أرجع عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ديسمبر من العام 2018م سبب العطل إلى عدم تمكُّن مهندس الشركة الصانعة من إصلاح الرادار بسبب قطعة غيار جوهرية، لا بد من إحضارها من الشركة من فنلندا.
ويتيح الرادار لهواة الطقس والمهتمين معرفة الحالة المطرية بشكل مباشر؛ إذ يقوم بالتحديث بشكل مستمر، ويمكن من خلاله معرفة الحالة الجوية وموقع هطولات الأمطار وكميتها، وإن كانت تحمل بَرَدًا، وكذلك يمكن لهواة الطقس تحذير المسافرين أو عابري الطرق من مواقع الخطورة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
09:54 PM
الرئيس العام: السبب قطعة جوهرية لا بد من إحضارها من الشركة
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، أنه تم تشغيل رادار تبوك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والمعايرة.
جاء ذلك عقب أن واجهت الهيئة تساؤلات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي -في خبر نشرته "الخليج 365"- بسبب تعطل رادارها في منطقة تبوك منذ شهر ديسمبر من العام 2018م.
وأكدت الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمكن للجميع متابعة الرادار على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط: https://www.pme.gov.sa/Ar/Weather/RadarImages/TITANRadar/Pages/TABUK.aspx
وكان الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، أرجع عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ديسمبر من العام 2018م سبب العطل إلى عدم تمكُّن مهندس الشركة الصانعة من إصلاح الرادار بسبب قطعة غيار جوهرية، لا بد من إحضارها من الشركة من فنلندا.
ويتيح الرادار لهواة الطقس والمهتمين معرفة الحالة المطرية بشكل مباشر؛ إذ يقوم بالتحديث بشكل مستمر، ويمكن من خلاله معرفة الحالة الجوية وموقع هطولات الأمطار وكميتها، وإن كانت تحمل بَرَدًا، وكذلك يمكن لهواة الطقس تحذير المسافرين أو عابري الطرق من مواقع الخطورة.
، رادار "طقس تبوك" دخل الخدمة.. و"الأرصاد": تم الانتهاء من أعمال الصيانة ،
المصدر : الخليج 365
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