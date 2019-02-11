، باستثناء ثلاث مباريات.. المسابقات تنقل مباريات الحزم إلى ملعبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباريات فريق الحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعبه بـالرس بعد خطاب مدير التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة الذي أفاد بجاهزية الملعب.

ونقلت اللجنة جميع مباريات الحزم إلى ملعبه باستثناء المباريات الجماهيرية التي ستكون أمام فرق الهلال ،النصر، الاتحاد، التي ستقام في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة بسبب حاجتها إلى طاقة استيعابية أكثر للحضور الجماهيري المتوقع.