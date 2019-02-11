، "الحسيني": "بيبان" حظي بعدة شركات لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،

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أوضح نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سامي الحسيني أن ملتقى بيبان حظيَ بتوقيعِ عددٍ من الشراكات الإستراتيجية والتي تساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحسيني أن الشراكات جاءت مع ولاء بلس بهدف تقديم حزمة من المزايا التخفيضية، ومع وادي طيبة بهدف الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في المجالات التقنية والتعليمية والصحية، ومع غرفة المدينة المنورة وغرفة ينبع بهدف دعم منشآت المدينة المنورة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتفاقية منشآت مع الجامعة الإسلامية بهدف دعم ريادة الأعمال من خلال إطلاق وتشغيل مسرعة ابتكار جماعي.
وأردف الحسيني أن هذه الشراكات تأتي لتساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقق مساهمتها في الناتج المحلي تطبيقاً لأحد أهم ركائز رؤية 2030.
وكان ملتقى بيبان المدينة اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي وحظي بحضورٍ فاق ٢٤ ألف زائرٍ وزائرة؛ وأن وجهة بيبان القادمة في المنطقة الشرقية.
"الحسيني": "بيبان" حظي بعدة شركات لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أوضح نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سامي الحسيني أن ملتقى بيبان حظيَ بتوقيعِ عددٍ من الشراكات الإستراتيجية والتي تساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحسيني أن الشراكات جاءت مع ولاء بلس بهدف تقديم حزمة من المزايا التخفيضية، ومع وادي طيبة بهدف الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في المجالات التقنية والتعليمية والصحية، ومع غرفة المدينة المنورة وغرفة ينبع بهدف دعم منشآت المدينة المنورة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتفاقية منشآت مع الجامعة الإسلامية بهدف دعم ريادة الأعمال من خلال إطلاق وتشغيل مسرعة ابتكار جماعي.
وأردف الحسيني أن هذه الشراكات تأتي لتساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقق مساهمتها في الناتج المحلي تطبيقاً لأحد أهم ركائز رؤية 2030.
وكان ملتقى بيبان المدينة اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي وحظي بحضورٍ فاق ٢٤ ألف زائرٍ وزائرة؛ وأن وجهة بيبان القادمة في المنطقة الشرقية.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
09:03 PM
قال: وقعنا خمس اتفاقيات على هامش إقامة ملتقى بيبان المدينة
أوضح نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سامي الحسيني أن ملتقى بيبان حظيَ بتوقيعِ عددٍ من الشراكات الإستراتيجية والتي تساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحسيني أن الشراكات جاءت مع ولاء بلس بهدف تقديم حزمة من المزايا التخفيضية، ومع وادي طيبة بهدف الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في المجالات التقنية والتعليمية والصحية، ومع غرفة المدينة المنورة وغرفة ينبع بهدف دعم منشآت المدينة المنورة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتفاقية منشآت مع الجامعة الإسلامية بهدف دعم ريادة الأعمال من خلال إطلاق وتشغيل مسرعة ابتكار جماعي.
وأردف الحسيني أن هذه الشراكات تأتي لتساهم بدورها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقق مساهمتها في الناتج المحلي تطبيقاً لأحد أهم ركائز رؤية 2030.
وكان ملتقى بيبان المدينة اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي وحظي بحضورٍ فاق ٢٤ ألف زائرٍ وزائرة؛ وأن وجهة بيبان القادمة في المنطقة الشرقية.
، "الحسيني": "بيبان" حظي بعدة شركات لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،
المصدر : الخليج 365
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