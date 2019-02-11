، مركز مسار ينظم ورشة عمل لاعتماد برامج التدريب التقني والمهني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف الارتقاء بجودة برامج التدريب وتميُّز مخرجاتها

برعاية الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" ورشة عمل لعرض المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني، وذلك يوم غد الثلاثاء ١٤٤٠/ ٦/ ٧هـ الموافق ٢٠١٩/ ٢/ ١٢م في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار"، الدكتور عبدالحميد العبدالجبار، أن عقد هذه الورشة يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وجودته، وتقديم مخرجات تدريبية ذات جودة عالية.

وأضاف العبدالجبار بأن المركز قام بالمشاركة مع فريق عمل من الخبرات الوطنية بتطوير معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني بهدف الارتقاء بجودة برامج التدريب، وتميُّز مخرجاتها في القطاعين العام والخاص. مشيرًا إلى أن المشاركين في هذه الورشة هم شركاء المركز من جهات حكومية منظمة، ومشرفة على سوق العمل والجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهات التدريب في القطاعَيْن العام والخاص.