محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جائزة "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 3" أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل3، نتائج المزاين لفئة "الفردي دق" لون الحمر. جاء في المركز الأول عايض رفعان عايض القحطانى، والثاني عايض رفعان عايض القحطانى، والثالث عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، والرابع عبدالرحمن عايش سالم الشمري، بينما الخامس سعود راشد سعد آل عويج. "مزاين الإبل": إعلان أسماء الفائزين في فئة "فردي دق" للون الحمر فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-11 أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل3، نتائج المزاين لفئة "الفردي دق" لون الحمر. جاء في المركز الأول عايض رفعان عايض القحطانى، والثاني عايض رفعان عايض القحطانى، والثالث عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، والرابع عبدالرحمن عايش سالم الشمري، بينما الخامس سعود راشد سعد آل عويج. 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 08:38 PM ضمن جائزة "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 3" ضمن جائزة "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 3" أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل3، نتائج المزاين لفئة "الفردي دق" لون الحمر. جاء في المركز الأول عايض رفعان عايض القحطانى، والثاني عايض رفعان عايض القحطانى، والثالث عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، والرابع عبدالرحمن عايش سالم الشمري، بينما الخامس سعود راشد سعد آل عويج. ، "مزاين الإبل": إعلان أسماء الفائزين في فئة "فردي دق" للون الحمر ،

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