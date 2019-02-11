“النقل” تبحث الاستفادة من التجربة اليابانية في قطاع الطرق

التقى وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر سليمان الداوود، ووكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، اليوم الإثنين، بمقر وزارة النقل، وفدا يابانيا برئاسة نائب السفير الياباني في المملكة سيتسو أوهموري ووفدا من وزارة النقل والبنية التحتية باليابان. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة عالميا في قطاع الطرق.

ويأتي الاجتماع امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وتنفيذًا لرؤية 2030، التي تهدف إلى عقد الشراكات الدولية التي من شأنها توطين أحدث التقنيات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الاحترافية العالمية، التي تسهم في رفع مستوى السلامة على طرق الوزارة في كافة مناطق المملكة. وتم خلال الاجتماع بحث فرص التعاون المقترحة بين البلدين في العديد من مجالات النقل، وفتح المجال لتبادل الزيارات بين المختصين في قطاع النقل بين الجانبين، بهدف اطلاع الجانب السعودي على التجربة اليابانية في قطاع الطرق وسبل السلامة فيها ومدى الاستفادة منها وتطبيقها في المملكة، لا سيما أن قطاع النقل في اليابان حديث ومتطور للغاية ويتميز بكفاءة عالية.