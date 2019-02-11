القبض على 5 سعوديين أحرقوا مركبتين لمواطن أمام منزله

أطاحت شرطة منطقة الباحة بخمسة سعوديين متهمين بإحراق مركبتين لمواطن داخل فناء منزله يوم الأربعاء الماضي. وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد قائلاً: إن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً في تعرض مركبتين للاحتراق أثناء توقفهما داخل فناء منزل مالكهما صباح يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 1440هـ. وأضاف “طراد”: أسفرت النتائج عن ثبوت حدوث الحريق بفعل متعمد، وتم -بتوفيق الله- تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهم خمسة متهمين سعوديين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نُسِب إليهم، وجرى إيقافهم وتنفيذ الإجراءات النظامية.

وتؤكد شرطة منطقة الباحة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسوّل له نفسه، كائناً من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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