وأوضحت في بيان لها أنه إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ومتابعة من نائبه بدر بن سلطان، تشرع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة غداً في فصل التيار الكهربائي عن 106 عقارات، بعد اكتمال عملية الإزالة للمرحلة الأولى لمشروع تطوير حي النكاسة.
وأضافت الإمارة أن المرحلة الثانية من تطوير حي النكاسة ستنطلق، وذلك بعد إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع، والتي بدأت قبل شهر. وأشارت إلى أن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر فصل التيار الكهربائي عن 106 عقارات بحي النكاسة غداً إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من تطوير الحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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