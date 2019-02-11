فصل التيار الكهربائي عن 106 عقارات بحي النكاسة غداً إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من تطوير الحي

وأوضحت في بيان لها أنه إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ومتابعة من نائبه بدر بن سلطان، تشرع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة غداً في فصل التيار الكهربائي عن 106 عقارات، بعد اكتمال عملية الإزالة للمرحلة الأولى لمشروع تطوير حي النكاسة.

وأضافت الإمارة أن المرحلة الثانية من تطوير حي النكاسة ستنطلق، وذلك بعد إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع، والتي بدأت قبل شهر. وأشارت إلى أن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة.